Внутри торговых центров Екатеринбурга улучшили интернет

14:59 | 5.08.2020

После четырех месяцев карантина в столице Среднего Урала открылись торговые центры. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций, а также с обязательным соблюдением санитарных норм. Владельцы магазинов подготовились к открытию, запаслись антисептиками и перчатками, а связисты улучшили связь и интернет для соскучившихся по шоппингу горожан.



Специально для стабильного сигнала именно внутри помещений техническая служба МегаФона установила новые индор базовые станции в торговых центрах «Аида» и «Гулливер». Такие объекты также уже успешно работают в «Гринвиче», «Академическом», «Краснолесье», «Гранате» и «Пассаже».



«Множество людей ежедневно приходят в торговые центры, и, конечно, им необходим смартфон и интернет. Проникновение сигнала от внешних базовых станций внутрь здания, различных магазинов, примерочных и складских помещений, расположенных в нем, может быть затруднено особенностями конструкций и толщиной стен, поэтому индор – эффективное решение для обеспечения высокой скорости передачи данных», - отмечают в инфраструктуре МегаФона.



Выйти в интернет, заказать такси, поработать с ноутбуком в торговых центрах можно будет на скорости порядка 30 Мбит/с. Это только средние значения. Их получили эксперты международной компании Ookla, которая изучила замеры реальных пользователей передачи данных всех операторов в России, включая Екатеринбург. У МегаФона оказалась лучшие показатели скорости сети.

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