Эксперты: пожар в заповеднике «Денежкин камень» произошел из-за туристов

14:51 | 5.08.2020

Прокуратура Свердловской области продолжает проверку соблюдения законодательства в деятельности руководства государственного природного заповедника «Денежкин камень», где на днях удалось локализовать лесной пожар площадью 120 гектар. Параллельно в обстоятельствах возгорания пытаются разобраться общественники.



Так, медиаэксперт Евгений Ющук опубликовал документальное видео о том, кто на самом деле может быть виновен в уничтожении тайги, а также анонсировал выход полноценного фильма о том, почему происходят пожары на особо охраняемой природной территории федерального значения.







По версии директора заповедника Анны Квашниной, причиной возгорания могла стать молния, которая ударила 16 июля в мох на склоне Вересового Увала. Сам же пожар обнаружили и сообщили о нем в компетентные органы лишь на следующий день. Насколько своевременно было направлено уведомление сейчас и разбирается прокуратура.



Бывший заместитель директора заповедника по охране территории Николай Сухомлинов, проработавший там с 2014 года, выразил мнение, что пожар редко возникает от удара молнии: «горит, потому что поджигают». Он добавил, что отдел охраны в заповеднике недееспособен.



«Я это берусь утверждать со всей профессиональной компетентностью», – рассказал Николай Сухомлинов.



Местные жители не скрывают, что доступ в «Денежкин камень» почти не ограничен, а судя по видеозаписям, туристы там даже разводят костры, что говорит о недостаточности патрулирования территории и охраны, за которую отвечает руководство заповедника.

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