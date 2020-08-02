Свердловчанина обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ

12:37 | 3.08.2020

Фото: zen.yandex.ru

Житель Березовского обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.



По версии следствия, мужчина в марте этого года через Интернет заказал в одном из государств ближнего зарубежья сильнодействующие вещества для наращивания мышечной массы и улучшения самочувствия.



Заказ поступил в апреле в местное отделение почтовой связи. На выходе из отделения мужчина был задержан оперативными сотрудниками, а бандероль изъята.



Уголовное дело направили для рассмотрения в Березовский городской суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»