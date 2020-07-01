Более 100 сотрудников МЧС Свердловской области стали донорами крови

18:36 | 31.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Более 100 спасателей Свердловской области стали донорами в год 30-летия ГУ МЧС России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Первыми кровь сдали спасатели Каменска-Уральского, Екатеринбурга и Краснотурьинска. Среди них есть и доноры, которые регулярно пополняют банк крови не только в рамках акции, а делают это на постоянной основе.



Перед сдачей огнеборцы прошли осмотр и терапевта. Каждый донор сдал от 300 до 450 миллилитров крови.



«Ошибочно полагать, что кровь необходима только в экстренных ситуациях. Она ежедневно необходима людям, чья жизнь находится в опасности. Каждый из нас, проходя процедуру сдачи крови, способен спасти жизнь», - сказал Сергей Минязов, начальник научно-исследовательского отдела (психологической подготовки) Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.



В течение месяца в акции примут участие сотрудники МЧС всех пожарно-спасательных гарнизонов Свердловской области.

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