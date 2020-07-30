На трассе «Екатеринбург – Тюмень» пьяный водитель устроил ДТП

20:11 | 30.07.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, случившейся на трассе «Екатеринбург - Тюмень» сегодня около 14 часов. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, виновником ДТП стал нетрезвый водитель.



Мужчина за рулем «Шевроле Авео» при движении из Тюмени в Екатеринбург не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Лада Приора» и «Мерседес». В результате пострадали пассажир «Шевроле», у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение. После осмотра женщина скрылась с места происшествия. Также пострадал водитель «Мерседес», у него перелом ребер и ушиб голеностопного сустава.



Инспекторы ГИБДД заметили, что водитель «Шевроле» был пьян. Освидетельствование показало наличие 1,295 мл/л в крови. Кроме того, при себе у водителя не было прав. В его отношении составлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»