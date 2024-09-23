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Екатеринбурженке пришла квитанция за вывоз мусора почти на 30 тысяч рублей.
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Жительнице Екатеринбурга пришла квитанция за вывоз почти на 30 тысяч рублей. По словам женщины, у неё не было ни одной просрочки в платежах.
29 441 рубль 89 копеек за обращение с ТКО, из которых 29 295 рублей 45 копеек возникли после перерасчёта, говорится в кавитации за сентябрь, которую получила местная жительница. Фотографией квитанции горожанка поделилась с телеграм-каналом «Инцидент Екатеринбург».
В «Спецавтобазе» сразу признали ошибку и пообещали сделать ещё один перерасчёт.
29 441 рубль 89 копеек за обращение с ТКО, из которых 29 295 рублей 45 копеек возникли после перерасчёта, говорится в кавитации за сентябрь, которую получила местная жительница. Фотографией квитанции горожанка поделилась с телеграм-каналом «Инцидент Екатеринбург».
В «Спецавтобазе» сразу признали ошибку и пообещали сделать ещё один перерасчёт.
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