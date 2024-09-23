Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 сентября, у резиденции свердловского губернатора вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.На этот раз у здания резиденции с плакатом стоит жительница Щелкуна Антонина Петровна. Она не согласна с планами по строительству мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном на землях сельскохозяйственного назначения района.Напомним, сегодня депутаты думы Сысертского городского округа должны решить вопрос – назначать или не назначать референдум по вопросу размещения мусорного объекта.