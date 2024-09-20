Возрастное ограничение 18+
В Нижней Туре разыскивают подозреваемого в убийстве предпринимателя
Фото: Ясно Новости
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 33-летнего Евгения Голубчикова. Его подозревают в убийстве предпринимателя, которого застрелили вечером 24 сентября.
Ориентировку на подозреваемого сейчас распространяют социальных сетях и местных СМИ. Известно, что мужчина, которого сейчас ищут сотрудники полиции, ранее был судим, может ездить на «Ладе 2114» или на «Волге». Также предполагается, что он вооружен.
Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Подслушано Нижняя Тура», неизвестный выстрелил в предпринимателя дважды. Сначала спереди, затем в спину.
По данным ресурса Ural Mash, убитый занимался строительством, но не очень успешно – у него были долги почти на миллион. Дома у мужчины остались двое детей 5 и 7 лет. Телеграм-канал также пишет, что супруга предпринимателя не знает подозреваемого.
Ориентировку на подозреваемого сейчас распространяют социальных сетях и местных СМИ. Известно, что мужчина, которого сейчас ищут сотрудники полиции, ранее был судим, может ездить на «Ладе 2114» или на «Волге». Также предполагается, что он вооружен.
Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Подслушано Нижняя Тура», неизвестный выстрелил в предпринимателя дважды. Сначала спереди, затем в спину.
По данным ресурса Ural Mash, убитый занимался строительством, но не очень успешно – у него были долги почти на миллион. Дома у мужчины остались двое детей 5 и 7 лет. Телеграм-канал также пишет, что супруга предпринимателя не знает подозреваемого.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В уральской столице задержали подозреваемого в убийстве по пьяни в Парковом переулке
20 сентября 2024
20 сентября 2024
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже у «братана»
20 сентября 2024
20 сентября 2024
На Уралмаше пропал 15-летний подросток
20 сентября 2024
20 сентября 2024