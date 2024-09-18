Уральский психолог раскритиковал «гроботерапию»





– говорит Дмитрий Трофимов. «В жизни бывают разные ситуации: наваливаются проблемы, происходят несчастья. Люди страдают. Чтобы как-то справиться с этим страданием, они ищут помощи. Переживания делают нас уязвимыми, и, как показывает практика, помимо реальных помощников – близких, психологов, психиатров, психотерапевтов – поблизости оказываются всевозможные маги, лекари, тренеры личностного роста, а сейчас прибавились ещё и гроботерапевты»,





– советует врач. «Если у вас или у ваших близких есть проблемы, с которыми не получается справиться самостоятельно, нужно обращаться к квалифицированным специалистам. Для тех, кому по тем или иным причинам хочется соприкоснуться именно со страхом смерти, есть специальные направления лечения – экзистенциальная психотерапия и танатотерапия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Клинический психолог екатеринбургской Психиатрической больницы №3 Дмитрий Трофимов раскритиковал «гроботерапию», который позиционируют как психологический сеанса для людей, потерявших вкус к жизни.По мнению уральского психолога, такое увлечение может лишь усилить тревожность и привести к развитию психиатрического заболевания, пишут на сайте свердловского Минздрава.На сегодняшний день нет никаких научных исследований, которые бы доказывали эффективность подобных сеансов. Со слов Трофимова, ощущение некоторого улучшения после «гроботерапии» может возникать из-за стресса, под воздействием которого активируются оставшиеся внутреннее резервы, но, как подчеркивает специалист, воспринимать временный эффект как исцеление не нужно.Эксперт также обращает внимание на то, что если человек находится в тяжёлой ситуации, то вместо непродолжительного чувства исцеления, он может получить дебют психического расстройства.