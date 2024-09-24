Новое пожарное депо в Шабрах планируют сдать до конца 2024 года





– рассказали в городской администрации. «На данный момент специалисты уже уложили фундамент, смонтировали каркас, стены и крышу станции, почти завершили обустройство инженерных сетей и установку окон. Теперь мастера сконцентрируются на отделке комнат и оборудовании депо»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Новое пожарное депо в посёлке Шабровский под Екатеринбургом на две спецмашины готово на 80%. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.Общая площадь одноэтажного здания составляет 665 квадратных метров. Депо рассчитано на команду из 40 человек.Депо разделено на два блока: технический и административно-бытовой. В первом будет находиться спецтехника, экипировка и необходимое для их обслуживания. Во втором блоке расположатся душевая, санузлы, столовая, комната отдыха и помещение для занятий спортом. Там спасатели смогут проводить время, свободное от тушения пожаров.