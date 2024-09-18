Условным сроком отделался побуйствовавший на территории Свердловской области пермяк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Закончился суд над жителем Пермского края, который не в меру разбушевался в поезде, следовавшем по территории Свердловской области. Дело рассматривали в городе Серове.Согласно материалам дела, собранным транспортными прокурорами, 5 мая текущего года в поезде, следовавшего из Приобья в Екатеринбург, произошла большая буза. Устроил её 45-летний житель города Осы Пермского края. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и вместо того, чтобы мирно отоспаться, начал оскорблять официантку вагона-ресторана. Когда он увидел, что одними матюками не вызвал в ней ожидаемого страха, бузотёр с ножом в руках начал дёргать женщину за детали одежды. Успокоить его смогли только сотрудники транспортной полиции.Ознакомившись с обстоятельствами дела, судья Серовского районного суда приговорил хулигана к трём годам лишения свободы, но условно. Испытательный срок он установил в два года.