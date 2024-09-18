За «нахулиганивший» шлагбаум расплатится Верхнепышминская больница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд утвердил решение суда первой инстанции о частичном возмещении ущерба женщине, чью машину «покалечил» шлагбаум. Компенсацию выплатит Верхнепышминская больница.Неприятное — в первую очередь, для водителя — происшествие со шлагбаумом случилось год назад. В один из августовских дней, выезжая с территории Верхнепышминской центральной городской больницы имени П. Бородина, получил «травмы» автомобиль марки «Тойота Аурис». Машину хлопнуло сверху шлагбаумом, да так крепко, что на крыше образовалась вмятина. Чтобы устранить этот дефект владелице иномарки пришлось заплатить более 54 тысяч рублей. Разумеется, женщина обратилась в суд.Ответчиком выступала больница, въезд на территорию которой и охраняется нашкодившим шлагбаумом. Представителям больницы почти удалось убедить судью в том, что хозяйка «Тойоты» сама виновата в случившемся: охранник поднимал преграду перед двумя машинами, но, когда те проехали и шлагбаум начал опускаться, неожиданно попыталась проехать третья — пострадавшая в результате «Тойота».Впрочем, полностью вину с больницы Верхнепышминский городской суд не снял. Согласно решению судьи, виноваты в происшествии были обе стороны. А раз так, иск автовладелицы он удовлетворил лишь частично, обязав больницу выплатить 27 700 рублей ущерба, 10 тысяч рублей судебных расходов, 1 666 рублей почтовых расходов и госпошлину. Истица пыталась обжаловать это решение, надеясь всё же получить полную оплату ремонта с больницы. Однако, работники Свердловского областного суда посчитали решение своих верхнепышминских коллег вполне справедливым и оставили его без изменения.