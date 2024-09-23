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В Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
Фото: Владислав Постников
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области до 28 сентября.
«26-28 сентября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте центра.
Вероятно, предупреждение вызвано ветреной погодой в области
Также пожарная опасность сохраняется в соседних Челябинской и Курганской областях.
«26-28 сентября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале», – говорится на сайте центра.
Вероятно, предупреждение вызвано ветреной погодой в области
Также пожарная опасность сохраняется в соседних Челябинской и Курганской областях.
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