В уральском посёлке Ис фонарик поджёг дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В посёлке Ис, что территориально относится к Нижнетуринскому городскому округу Свердловской области, минувшей ночью произошёл необычный пожар. Вернее, в самом пожаре ничего особенного не было, а вот причина возгорания удивила даже видавших многое мчс-овцев.Пожар возник в двухквартирном деревянном доме посёлка. Полыхало довольно сильно, но компактно — всего на двух квадратных метрах. Огнеборцы быстро — всего за восемь минут —справились с пламенной стихией, и к своей задаче приступил дознаватель МЧС России. Осматривая место происшествия, чтобы установить причину возгорания, он нашёл бытовой фонарик, который хозяева оставили заряжаться. Вот от него то в итоге и загорелось.Несмотря на смехотворную причину пожара и его миниатюрность, без пострадавших не обошлось. Когда в комнате полыхнуло, там находился 14-летний подросток. Из горящего помещения он успешно выбрался и без посторонней помощи, но ожоги-таки получил и достаточно сильные. Парня пришлось даже госпитализировать.К слову, посёлок Ис расположен в гористой местности на севере Свердловской области. Основан он был старателями, привлечёнными в это место залежами золота. Случилось это около двух сотен лет назад. Изначально посёлок назывался Конюхово, в последние годы существования царской России получил название Екатерининский. И только с 30-х годов прошлого века его нарекли Исом, как и реку, на берегу которой он стоит.