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Выносивший Эвану Гершковичу приговор судья заявил, что «на 200% уверен», что журналист был шпионом и работал на ЦРУ

22.45 Четверг, 26 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Выносивший Эвану Гершковичу приговор судья заявил, что «на 200% уверен», что журналист был шпионом и работал на ЦРУ. Об этом судья Свердловского областного суда Андрей Минеев заявил на паблик-токе, который прошёл в Музее истории Екатеринбурга. Разговор был посвящён резонансным делам 2010-х годов (дело о массовых беспорядках в Цыганском посёлке, дело «уктусского стрелка», дело ОПГ Бинерта и дело о заказном убийстве авторитета Арутюняна), но присутствовавшие в зале журналисты не смогли удержаться, чтобы не спросить Минеева про процессы этого года, в которых он вынес приговоры двум гражданам США — Эвану Гершковичу и Ксении Хавана.

Минеев согласился ответить на вопрос и заявил, что убеждён в виновности Гершковича.

«Я вам могу про дело Гершковича рассказать только в тех пределах, которые являются общеизвестными — то, что указано в приговоре. Поскольку дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, оно имеет соответствующий гриф секретности, поэтому, безусловно, всё, что там происходило, я рассказывать не имею права.

Единственное, могу сказать, что он вину не признавал. Собственно говоря, ничего тут такого особенного-то и нету. Я вот когда подходил сюда к музею истории Екатеринбурга, оказалось – вот он, «Буковский гриль»-то, это то самое место, где этот... вы, кстати, всё правильно сказали — он одновременно и журналист, одновременно шпион, и одновременно чего-там сказали? Третий какой-то? В общем, он «три в одном», что называется, был. А, в интересах ЦРУ работал. Ну так оно и есть. Вот это могу вам подтвердить. И когда дело в итоге рассмотрели, я вот на 100, на 200 процентов уверен, что там всё это и было. Поэтому абсолютно законно он оказался там, где оказался. Я имею в виду – с точки зрения лишения свободы. А то что его потом обменяли — ну это не в моей власти находится»

— сказал федеральный судья.




К слову, модератор паблик-тока, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв должен был стать одним из героев материала Эвана Гершковича, который журналист Wall Street Journal готовил про отношение уральцев к «ЧВК Вагнера» — поскольку Евгений Пригожин совершал публичные выпады в адрес Пушкарёва, после которых против него возбудили административное дело о дискредитации использования армии. А задерживали Гершковича в соседнем с музеем здании ресторана «Буковский гриль», что во время своего ответа отметил Минеев.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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