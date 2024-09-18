Работники прокуратуры сделали Екатеринбург чуточку зеленее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 26 сентября, в одном из районов Екатеринбурга на несколько десятков деревьев стало больше. Произошло это в рамках мероприятия по озеленению Аллеи памяти работников Уральской транспортной прокуратуры.Аллея эта не у всех на слуху, поэтому не будет лишним уточнить, что находится она возле Ольховского пруда, на территории Железнодорожного административного района Екатеринбурга. Чиновники районной администрации во главе со своим руководителем тоже приняли участие в озеленении территории, равно, как и студенты Уральского государственного юридического университета имени В. Яковлева. Совместными усилиями они высадили на аллее саженцы ивовых деревьев и спиреи.В связи с прошедшим мероприятием, пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры напомнила, что Аллея памяти в Екатеринбурге появилась в 2021 году. Инициатором её создания выступил транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, а осуществить идею помогали Свердловская железная дорога и администрация Железнодорожного района города.