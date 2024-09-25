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Суд признал законными новые правила содержания кладбищ и крематориев в Екатеринбурге

Ранее это положение вызвало споры между гордумой и прокуратурой

10.59 Четверг, 26 сентября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судья Свердловского областного суда Максим Рудаков накануне оставил без удовлетворения административный иск нескольких жителей Чкаловского района Екатеринбурга к гордуме, которая весной этого года утвердила новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематориев на территории муниципального образования "город Екатеринбург"».

Четыре истца – Ольга Верхотурова, Светлана Гавриловская, Наталья Гущина и Вячеслав Синельников – просили суд признать незаконным изменённое положение, в частности, указав на то, что гордума узаконила частные кремационные блоки, которые, по мнению истцов, являются теми же крематориями, а крематории, согласно федеральному законодательству, не могут находиться в частной собственности (в предыдущей версии документ, к слову, назывался «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория на территории муниципального образования "город Екатеринбург"»).

Примечательно, что прокуратура, которая весной этого года вносила по поводу нового положения протест в гордуму (депутаты его отклонили), в суде лишь частично поддержала исковые требования Гавриловской и других истцов.

Мотивировочная часть решения суда ещё не изготовлена, она будет готова в течение 10 дней.

Светлану Гавриловскую СМИ называют предположительной супругой бизнесмена Андрея Гавриловского – она является директором ООО «Билдинг» (учредитель — Алина Андреевна Гавриловская) и экс-учредителем ООО «Бабушкин комод» – в прошлом главного бизнеса Андрея Гавриловского (сейчас это юрлицо уже ликвидировано). Ранее сообщалось, что семья Гавриловских выступала против запуска частного кремационного блока рядом с Нижне-Исетским кладбищем — поскольку в Нижне-Исетске находятся их коттеджи. Вероятно, это стало причиной подачи иска по оспариванию положения гордумы.


Фрагмент новой версии положения о деятельности кладбищ и крематориев в Екатеринбурге


Помимо разрешения частных кремационных блоков, в новом положении устанавливается запрет на передвижение по кладбищу на электросамокатах, а также новые параметры (глубина, расстояние до соседних захоронений) новых могил.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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