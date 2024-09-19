Власти Екатеринбурга хотят закупить ещё 50 троллейбусов





написал градоначальник. «Объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлинённым автономным ходом. Подобные модели впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия. Поставка очередной партии позволит нам обновить троллейбусный парк почти на 50%!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургские власти хотят закупить ещё 50 троллейбусов с автономным ходом. О новом конкурсе на закупку транспорта сообщил глава города Алексей Орлов в своём телеграм-канале.Также он рассказал о планах закупить для уральской столицы ещё 10 трамваев и 30 автобусов, 12 из которых особо большого класса – «гармошки». Их хотят пустить на самые загруженные городские маршруты.