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Льготная ипотека привела к завышению цен на новостройки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Действовавшая до 1 июля 2024 года программа льготной ипотеки привела к завышению цен на новое жильё в ряде регионов на 30-60%, среди которых Свердловская область. Такие выводы озвучены в отчёте Счётной палаты РФ.
В итоге из-за того, что объёмы нового жилья росли медленнее, чем спрос на новостройки, на первичном рынке сильно выросли цены.
Кроме как в Свердловской области, такая ситуация возникла в Астраханской, Пензенской, Московской областях, Республике Карелия, Магаданской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Орловской, Ленинградской и Кировской областях.
При этом в документе говорится, что при снижении стоимости залогового имущества по жилищным кредитам на 20% банкам придётся создать резервы почти на 4,5 триллиона рублей, что составляет 34,2% значения собственных средств топ-13 кредитных организаций, которые вместе занимают более 95% рынка ипотечного кредитования. В этом случае государству придётся вмешаться в ситуацию.
Напомним, что в августе в Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках достигла рекордного показателя в 157,7 тысячи рублей. За год центы на первичном рынке уральской столицы выросли на 22,4%.
«Во II квартале 2022 года получили распространение так называемые программы "льготной ипотеки от застройщика". В рамках таких программ банк предоставлял заёмщику ипотечный кредит по экстремально низкой ставке (вплоть до 0,01 % годовых), а цена квартиры оказывалась выше на 20–30 % (эта разница частично выплачивалась застройщиком банку в качестве компенсации). При этом программы "льготной ипотеки от застройщика" комбинировались с государственными программами льготной ипотеки. Эти программы искажали ситуацию на рынке недвижимости»,
– говорится в отчёте.
В итоге из-за того, что объёмы нового жилья росли медленнее, чем спрос на новостройки, на первичном рынке сильно выросли цены.
Кроме как в Свердловской области, такая ситуация возникла в Астраханской, Пензенской, Московской областях, Республике Карелия, Магаданской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Орловской, Ленинградской и Кировской областях.
При этом в документе говорится, что при снижении стоимости залогового имущества по жилищным кредитам на 20% банкам придётся создать резервы почти на 4,5 триллиона рублей, что составляет 34,2% значения собственных средств топ-13 кредитных организаций, которые вместе занимают более 95% рынка ипотечного кредитования. В этом случае государству придётся вмешаться в ситуацию.
«Соответственно, государство будет вынуждено поддерживать банковский сектор вливаниями из федерального бюджета в целях предотвращения разрастания кризиса»,
– подчеркивается в документе.
Напомним, что в августе в Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новостройках достигла рекордного показателя в 157,7 тысячи рублей. За год центы на первичном рынке уральской столицы выросли на 22,4%.
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