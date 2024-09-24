Льготная ипотека привела к завышению цен на новостройки в Свердловской области

– говорится в отчёте.

«Во II квартале 2022 года получили распространение так называемые программы "льготной ипотеки от застройщика". В рамках таких программ банк предоставлял заёмщику ипотечный кредит по экстремально низкой ставке (вплоть до 0,01 % годовых), а цена квартиры оказывалась выше на 20–30 % (эта разница частично выплачивалась застройщиком банку в качестве компенсации). При этом программы "льготной ипотеки от застройщика" комбинировались с государственными программами льготной ипотеки. Эти программы искажали ситуацию на рынке недвижимости»,