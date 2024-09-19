Первоуральский завод погасил зарплатную задолженность почти на два миллиона после вмешательства прокуратуры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Первоуральский авторемонтный завод погасил перед своими работниками задолженность по зарплате почти на два миллиона рублей после нагоняя от прокуратуры.Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, долг копился с начала года. В итоге перед 17 работниками возникла частичная задолженность на сумму более 1,9 миллиона рублей.В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело по части 6 статье 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), а после обратилась в суд с просьбой взыскать с предприятия компенсацию за зарплатные задержки. Суд все требования удовлетворил.«После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками завода погашена в полном объеме с начислением компенсации за несвоевременную выплату», – подытожили в ведомстве.