После ночного рейда екатеринбургской полиции под угрозой выдворения оказались шесть иностранцев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ночь с 25 на 26 сентября полиция уральской столицы провела рейд, во время которого задержала шесть иностранных граждан, уличённых в нарушении миграционного законодательства.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ, рейд проходил на территории Ленинского, Академического и Верх-Исетского районов, где ранее были зарегистрированы ДТП с участием нетрезвых водителей. Там представители МВД привлекли к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ 30 водителей, в том числе двоих – за пьяную езду, пятерых – за вождение без прав.Кроме этого, в поле зрения силовиков оказались шесть иностранцев, в отношении которых составили материалы по статье 18.8 КоАП РФ – за несоблюдение правил въезда на территорию страны или режима проживания. Всех нарушителей доставили в территориальные ОВД. Теперь в отношении иностранных специалистов будет решаться вопрос о выдворении.