В Нижнетагильском районе «Ниссан» угодил под грузовик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера днём на 169-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» 60-летний водитель «Ниссан» при выезде с территории придорожного кафе не уступил грузовику дорогу и угодил под его колёса.По словам очевидцев происшествия, мужчина не только хотел выехать на главную дорогу, но ещё и развернуться в том же месте. В результате ДТП пострадала сам водитель и его 57-летняя супруга, с которой он ехал из ХМАО, где они проживают, в столицу Урала. Их с тяжёлыми переломами увезли в ближайшие медучреждения. Известно, что пожилой водитель часто торопится – только с начала года был трижды замечен за превышением скоростного режима.Водитель грузовика в ДТП не пострадал, но на него составили административный материал по 1 части статьи 12.5 КоАП РФ за установку дополнительных предметов на автомобиле, которые ограничивают обзор с места водителя.Досталось и водителю другого грузовика, который остановился у придорожного кафе, чтобы перекусить и отдохнуть. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, он неправильно припарковался, в связи с чем тоже стал участником ДТП. Автоинспекторы предположили, что из-за него двое других участников аварии не увидели друг друга. Также водитель нарушил правила использования тахографом. Сотрудники правопорядка привлекли водителя по части 4 статьи 12.16 КОАП РФ и части 1 статьи 11.23 КОАП РФ.