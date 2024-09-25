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В 2025 году екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов
Фото: Владислав Постников
В екатеринбургском метрополитене с 1 января 2025 года хотят полностью отказаться от жетонов при оплате проезда и перейти на оплату по QR-коду.
Оплата по QR-кодам в уральской столице действует уже давно. Однако, по данным городской администрации, на сегодняшний день примерно 10% уральцев продолжают пользоваться жетонами, но со следующего года их перестанут продавать. Таким образом, Екатеринбург станет вторым в стране городом после Нижнего Новгорода, где будет введена новая система оплаты.
Оплата банковской картой, картой «Уралочка» или транспортной картой никуда не денется. Речь идёт лишь об отказе от жетонов.
Напомним, екатеринбургский метрополитен изначально планировал отказаться от жетонов к 2024 году.
Оплата по QR-кодам в уральской столице действует уже давно. Однако, по данным городской администрации, на сегодняшний день примерно 10% уральцев продолжают пользоваться жетонами, но со следующего года их перестанут продавать. Таким образом, Екатеринбург станет вторым в стране городом после Нижнего Новгорода, где будет введена новая система оплаты.
Оплата банковской картой, картой «Уралочка» или транспортной картой никуда не денется. Речь идёт лишь об отказе от жетонов.
Напомним, екатеринбургский метрополитен изначально планировал отказаться от жетонов к 2024 году.
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