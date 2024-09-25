Возрастное ограничение 18+

В 2025 году екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов

14.22 Четверг, 26 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
В екатеринбургском метрополитене с 1 января 2025 года хотят полностью отказаться от жетонов при оплате проезда и перейти на оплату по QR-коду.

Оплата по QR-кодам в уральской столице действует уже давно. Однако, по данным городской администрации, на сегодняшний день примерно 10% уральцев продолжают пользоваться жетонами, но со следующего года их перестанут продавать. Таким образом, Екатеринбург станет вторым в стране городом после Нижнего Новгорода, где будет введена новая система оплаты.

Оплата банковской картой, картой «Уралочка» или транспортной картой никуда не денется. Речь идёт лишь об отказе от жетонов.

Напомним, екатеринбургский метрополитен изначально планировал отказаться от жетонов к 2024 году.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
По екатеринбургской подземке проведут экскурсию
25 сентября 2024
Екатеринбургский метрополитен увеличил зарплаты на фоне дефицита кадров
17 сентября 2024
В Екатеринбурге зоопарк поздравили с днём рождения
18 сентября 2024
Почётным гражданам Екатеринбурга будут выплачивать три прожиточных минимума в месяц
24 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:57 Первоуральский завод погасил зарплатную задолженность почти на два миллиона после вмешательства прокуратуры
14:34 Екатеринбурженке пришла квитанция за вывоз мусора почти на 30 тысяч рублей.
14:22 В 2025 году екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов
13:46 Поставки китайских автомобилей на Урал выросли в четыре раза
13:05 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора
12:26 В Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
12:16 В Нижней Туре разыскивают подозреваемого в убийстве предпринимателя
11:36 После ночного рейда екатеринбургской полиции под угрозой выдворения оказались шесть иностранцев
10:59 Суд признал законными новые правила содержания кладбищ и крематориев в Екатеринбурге
10:59 На Химмаше школьник выбежал на дорогу и попал под машину
10:41 Льготная ипотека привела к завышению цен на новостройки в Свердловской области
10:07 Власти Екатеринбурга хотят закупить ещё 50 троллейбусов
09:43 В Нижнетагильском районе «Ниссан» угодил под грузовик
20:55 По екатеринбургской подземке проведут экскурсию
20:28 В Ивделе остановили машину с пьяной дамой за рулём
20:01 Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о перебегающих дорогу котиках
19:16 Таможенники аэропорта «Кольцово» нашли у пассажира четыре кило бижутерии
18:47 Запоздавшая «Ласточка» привлекла внимание транспортной прокуратуры
17:30 Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области
16:59 В Нижнем Тагиле прокуратура обязала городскую больницу обеспечить необходимым собственные отделения
16:24 СК и прокуратура заинтересовались в первоуральской школе, где пострадал ученик после падения из окна
16:00 Ещё два пикета против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошло в Свердловской области
15:57 После обращения среднеуральского депутата прокуратура внесла представления двум местным УК
15:02 В первоуральской школе семиклассник упал с третьего этажа
14:30 После сентябрьского опроса екатеринбуржцев в московском ТЦ открыли поп-ап корнер
13:33 Учеников 108 свердловских школ отправили на карантин из-за пневмонии и ОРВИ
Все новости Свердловской области
20:49 Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
17:29 Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
16:20 Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
15:43 Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
12:48 СК: в Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев
17:44 В Армавире осудили подростка за подготовку к массовому убийству в школе
16:38 Путин подписал Указ о штатной численности ВС РФ
15:09 СМИ: задержан глава «ЕРСМ Сибири» в связи с хищением 2,5 млрд рублей
12:19 СК: по факту нападения на школьников в Челябинске возбуждены уголовные дела
11:59 СМИ: у напавшего на детей челябинского школьника с собой были молоток, нож и пистолет
11:26 В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие
15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 19%
15:13 В Башкортостане 65 сотрудников ГИБДД привлечены к ответственности после антикоррупционной проверки
Все новости России и мира
14:57 Первоуральский завод погасил зарплатную задолженность почти на два миллиона после вмешательства прокуратуры
14:34 Екатеринбурженке пришла квитанция за вывоз мусора почти на 30 тысяч рублей.
14:22 В 2025 году екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов
13:54 В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета
13:46 Поставки китайских автомобилей на Урал выросли в четыре раза
13:05 Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора
12:26 В Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
12:16 В Нижней Туре разыскивают подозреваемого в убийстве предпринимателя
11:36 После ночного рейда екатеринбургской полиции под угрозой выдворения оказались шесть иностранцев
10:59 Суд признал законными новые правила содержания кладбищ и крематориев в Екатеринбурге
10:59 На Химмаше школьник выбежал на дорогу и попал под машину
10:41 Льготная ипотека привела к завышению цен на новостройки в Свердловской области
10:35 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:07 Власти Екатеринбурга хотят закупить ещё 50 троллейбусов
09:43 В Нижнетагильском районе «Ниссан» угодил под грузовик
20:55 По екатеринбургской подземке проведут экскурсию
20:28 В Ивделе остановили машину с пьяной дамой за рулём
20:01 Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о перебегающих дорогу котиках
19:16 Таможенники аэропорта «Кольцово» нашли у пассажира четыре кило бижутерии
18:47 Запоздавшая «Ласточка» привлекла внимание транспортной прокуратуры
17:30 Синоптики предупреждают о сильном ветре в Свердловской области
16:59 В Нижнем Тагиле прокуратура обязала городскую больницу обеспечить необходимым собственные отделения
16:43 Валерий Сухих: От территориального планирования зависит эффективность градостроительной политики
16:24 СК и прокуратура заинтересовались в первоуральской школе, где пострадал ученик после падения из окна
16:00 Ещё два пикета против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошло в Свердловской области
15:57 После обращения среднеуральского депутата прокуратура внесла представления двум местным УК
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK