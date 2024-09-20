Эксперты: начать бизнес с нуля в 16 раз проще в краткосрочной аренде, чем в ресторанном деле

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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На конференции Авито Путешествий аналитики рынка рассказали о легком старте бизнеса в сфере краткосрочной аренды. Согласно аналитике, средний порог входа в бизнес составляет менее миллиона рублей при потенциальном ежегодном доходе в 208 тыс. рублей, а среднегодовая доходность бизнеса достигает 21,9%, при этом в ресторанном бизнесе открыть заведение с нуля обойдется в 16 раз дороже.Так, согласно данным экспертов, инвестиционная привлекательность краткосрочной аренды выше не только ресторанного дела, но и открытия автомоек, салонов красоты и ивент-агентств. При этом рестораны, автомойки и салоны красоты еще и необхожимо лицензировать.По словам управляющего директора Авито Путешествий Артёма Кромочкина, в 2024 году туристическое жилье онлайн бронируют 67% путешественников. В компании сообщают, что количество квартир для краткосрочной аренды в текущем году выросло на 18% –до 400 000 вариантов.«Спрос на такие объекты тоже растет: в январе-августе 2024 года квартиры на короткий срок по стране бронировали почти в 3 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, а средний чек по России за сутки составил 3300 рублей», - отметили в Авито.«Для успешной борьбы за внимание клиентов необходимо изучать и учитывать потребности аудитории, работать с обратной связью от арендаторов, внедрять изменения», — рассказала на конференции руководитель по продажам Авито Рекламы Ольга Макарова.На конференции рассказали о запуске первого большого бесплатного онлайн-курса о краткосрочной аренде. По словам Владиславы Сакиной, коммерческого директора Авито Путешествий, платформа стремится развивать рынок, популяризировать сферу и помогать таким образом как начинающим, так и продвинутым владельцам бизнеса.