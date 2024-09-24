Музей истории Екатеринбурга готовится поздравить с юбилеем Клуб собаководства

Гости узнают о невероятной 95-летней истории клуба, который когда-то считался лучшим во всём СССР, насчитывал больше 2 000 собаководов, а его выставки проходили на стадионе УПИ и собирали десятки тысяч свердловчан. Один из разделов экспозиции рассказывает обо всех направлениях работы клуба — выставках, дрессировке и подготовке собак для разных видов службы, а также племенной деятельности по разведению щенков «высоких кровей», — рассказывают организаторы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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