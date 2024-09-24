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Музей истории Екатеринбурга готовится поздравить с юбилеем Клуб собаководства

18.27 Четверг, 26 сентября 2024
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В 2024 году некруглый юбилей отмечает Свердловский клуб служебного собаководства. Поздравить собаководов с 95-летием готовятся в креативном кластере «Л52», одном из филиалов Музея истории Екатеринбурга.

Главным подарком областному клубу служебного собаководства станет большая выставка, которая проработает в креативном кластере на проспекте Ленина, 52 три месяца. Она называется «Моё собачье дело» и рассказывает о долгой, почти вековой истории организации-юбиляра.

Гости узнают о невероятной 95-летней истории клуба, который когда-то считался лучшим во всём СССР, насчитывал больше 2 000 собаководов, а его выставки проходили на стадионе УПИ и собирали десятки тысяч свердловчан. Один из разделов экспозиции рассказывает обо всех направлениях работы клуба — выставках, дрессировке и подготовке собак для разных видов службы, а также племенной деятельности по разведению щенков «высоких кровей», — рассказывают организаторы.


На выставке «Моё собачье дело» можно будет увидеть, среди прочего, фотографии самых известных и «орденоносных» собак клуба, их родословные карточки, старинные намордники и наградные собачьи воротники. Один из разделов выставки будет посвящён известному уральскому писателю Борису Рябинину. Он неоднократно писал о собаках и о самом клубе.

Откроется выставка во второй день октября и продлится — по планам — до 30 декабря. Попасть на неё можно будет бесплатно, но для этого придётся пройти несложный процесс регистрации на веб-странице Агентства театральных дел, которое выступает соорганизатором выставки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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