Пространство «Avito Бизнес 360» стало доступно для уральских предпринимателей





– сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360». «На рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Мы задались целью сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса. Подобное можно реализовать, только опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт Авито, который позволит решать ключевые повседневные задачи – от закупок до поиска персонала. Будучи колыбелью предпринимательства, мы хорошо понимаем потребности малого бизнеса, и наша цель – обеспечить цивилизованный, легкий и современный способ решения задач МСП. На все 360 градусов. Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более 4 миллионов активных пользователей Авито – представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее Авито как платформу для решения бизнес-задач»,





– подчеркнули представители пространства. «Таким образом, "Avito Бизнес 360" не только впервые объединит в себе весь существующий ассортимент Авито из разных вертикалей "Товары", "Услуги", "Недвижимость", "Работа", "Авто", и но существенно расширит его новыми решениями, с нуля разработанными командой Авито под потребности российского бизнеса»,





– рассказал Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах. «Перед нами стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации, app-in-app. Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке, для этого мы провели множество исследований и интервью. Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу. Но самое сложное для предпринимателя – это найти надёжного поставщика и товар на приемлемых условиях – приходится созваниваться с каждым отдельным контактом, выяснять условия, вести сравнение вручную в табличках. Мы учли все эти комментарии при разработке нашего продукта. Как результат, мы с нуля разработали несколько сервисов, создали механизм отбора подходящих предложений, умную выдачу и свою навигацию для пространства. Сейчас над "Avito Бизнес 360" трудятся три команды разработчиков и в наших планах продолжать показывать рынку новые решения в следующем году»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авито объявил о запуске отдельного пространства для предпринимателей – «Avito Бизнес 360». Сейчас площадка доступна для уральцев в пилотной версии приложения платформы.Так, например, как объяснили Вечерним ведомостям разработчики пространства, в разделе товаров можно найти оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и прочее. Позже разработчики добавят раздел услуг для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости, а также транспорта.Одним из важнейших обновлений, которое ждёт новое пространство, это «Каталог поставщиков», который раньше можно было найти лишь на тендерных площадках. Он представляет собой список поставщиков с подробной информацией о продавце: рейтинг, отзывы и агрегированные данные из открытых источников.Ещё одна функция «Запрос коммерческих предложений», которая уже работает в категории «Оборудование для бизнеса», позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от отобранных площадкой поставщиков в удобном формате таблицы, где будет как информация о цене товара, так и о вариантах доставки и других важных аспектов сделки. В будущем эта функция станет распространяться и на другие категории пространства.Чтобы разместить объявление на «Avito Бизнес 360» или сделать там свою карточку поставщика, продавцы должны будут отвечать определённым критериям, зависящим от сферы деятельности. Помимо возможности предложить подходящий для бизнес-задач ассортимент, продавец должен пройти проверку на благонадёжность, подтвердить высокий уровень сервиса и обладать бизнес-аккаунтом. На первом этапе запуска пространства объявления будут отбираться автоматически. В дальнейшем же у продавцов появится возможность выбрать, где они хотят разместить свои предложения в зависимости от их специализации – на основной площадке Авито или в специализированном пространстве для бизнеса.