На Химмаше школьник выбежал на дорогу и попал под машину





– рассказали в областном УГИБДД. «В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге у 29-го дома по улице Грибоедова 11-летний мальчик выбежал на дорогу, не дожидаясь «зелёного», и попал под колёса «Хёндая».В связи со случившимся дорожные инспекторы намерены посетить школу мальчика, чтобы проверить учащихся на знание ПДД. Кроме этого, материалы аварии направят в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей ребёнка по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание сына.