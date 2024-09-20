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На Химмаше школьник выбежал на дорогу и попал под машину
Кадр из видео: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге у 29-го дома по улице Грибоедова 11-летний мальчик выбежал на дорогу, не дожидаясь «зелёного», и попал под колёса «Хёндая».
В связи со случившимся дорожные инспекторы намерены посетить школу мальчика, чтобы проверить учащихся на знание ПДД. Кроме этого, материалы аварии направят в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей ребёнка по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание сына.
«В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение»,
– рассказали в областном УГИБДД.
В связи со случившимся дорожные инспекторы намерены посетить школу мальчика, чтобы проверить учащихся на знание ПДД. Кроме этого, материалы аварии направят в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей ребёнка по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание сына.
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