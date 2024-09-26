Возрастное ограничение 18+
Депутаты гордумы Сысерти отказали в проведении референдума по вопросу размещения мусорного полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Депутаты думы Сысертского городского округа отказали местным жителям в проведении референдума по вопросу размещения мусорного полигона. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее участники инициативной группы в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей говорили, что в случае отказа они будут оспаривать решение думы в суде.
Напомним, жители Сысертского районе выступают против строительства мусорного полигона из-за того, что его хотят разместить на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, на той территории, которую выбрали для мусоросортировочного комплекса, находятся торфяники. Из-за этого люди опасаются, что размещение в этом месте полигона приведёт к пожарам.
Ранее участники инициативной группы в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей говорили, что в случае отказа они будут оспаривать решение думы в суде.
Напомним, жители Сысертского районе выступают против строительства мусорного полигона из-за того, что его хотят разместить на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, на той территории, которую выбрали для мусоросортировочного комплекса, находятся торфяники. Из-за этого люди опасаются, что размещение в этом месте полигона приведёт к пожарам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области одновременно прошли два одиночных пикета против мусорного полигона под Сысертью
24 сентября 2024
24 сентября 2024