Депутаты гордумы Сысерти отказали в проведении референдума по вопросу размещения мусорного полигона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Депутаты думы Сысертского городского округа отказали местным жителям в проведении референдума по вопросу размещения мусорного полигона. Заседание проходило в закрытом режиме.Ранее участники инициативной группы в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей говорили, что в случае отказа они будут оспаривать решение думы в суде.Напомним, жители Сысертского районе выступают против строительства мусорного полигона из-за того, что его хотят разместить на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, на той территории, которую выбрали для мусоросортировочного комплекса, находятся торфяники. Из-за этого люди опасаются, что размещение в этом месте полигона приведёт к пожарам.