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Поставки китайских автомобилей на Урал выросли в четыре раза

13.46 Четверг, 26 сентября 2024
Фото: Уральское таможенное управление
Через Екатеринбургскую таможню стали в четыре раза чаще ввозить автомобили из разных стран. Однако самыми популярными остаются китайские марки Changan, Chery и Geely.

Всего за восемь месяцев уральские таможенники оформили 2 700 легковых транспортных средств. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей, рассказали в Уральском таможенном управлении.

Такую тенденцию связывают с ограничениями на торговлю с партнёрами из стран Европы, а также с повышением утилизационного сбора для иномарок с 1 октября. Уже на следующей недели размер индексации для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя транспортного средства, для грузовых машин – от возраста и массы, напоминает начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. Тем временем сумма собранного утилизационного сбора уже в 5 раз превысила показатель предыдущего года и составила более 170 миллионов рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:28 В Ивделе остановили машину с пьяной дамой за рулём
20:01 Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о перебегающих дорогу котиках
19:16 Таможенники аэропорта «Кольцово» нашли у пассажира четыре кило бижутерии
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