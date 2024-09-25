Поставки китайских автомобилей на Урал выросли в четыре раза

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Через Екатеринбургскую таможню стали в четыре раза чаще ввозить автомобили из разных стран. Однако самыми популярными остаются китайские марки Changan, Chery и Geely.Всего за восемь месяцев уральские таможенники оформили 2 700 легковых транспортных средств. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей, рассказали в Уральском таможенном управлении.Такую тенденцию связывают с ограничениями на торговлю с партнёрами из стран Европы, а также с повышением утилизационного сбора для иномарок с 1 октября. Уже на следующей недели размер индексации для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя транспортного средства, для грузовых машин – от возраста и массы, напоминает начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. Тем временем сумма собранного утилизационного сбора уже в 5 раз превысила показатель предыдущего года и составила более 170 миллионов рублей.