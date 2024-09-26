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В полиции и СК прокомментировали убийство в Нижней Туре

16.26 Четверг, 26 сентября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В полиции подтвердили информацию о розыске подозреваемого в убийстве предпринимателя из Нижней Туры. По данным руководителя пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых, расправа произошла на почве личной неприязни возле кафе «Династия».

Согласно его информации, подозреваемый ранее был судим за кражу и грабёж. Стрелял он из охотничьего ружья.

«Полиция ввела план "Розыск автотранспорта" и ориентировала все наряды на розыск вооружённого подозреваемого. Тех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба откликнуться и позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8(343) 358-71-61»,

– сказал Горелых.


В Следственном комитете также сообщили, что отделом по ЗАТО Лесной возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Застрелившему предпринимателя грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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