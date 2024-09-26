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В полиции и СК прокомментировали убийство в Нижней Туре
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В полиции подтвердили информацию о розыске подозреваемого в убийстве предпринимателя из Нижней Туры. По данным руководителя пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых, расправа произошла на почве личной неприязни возле кафе «Династия».
Согласно его информации, подозреваемый ранее был судим за кражу и грабёж. Стрелял он из охотничьего ружья.
В Следственном комитете также сообщили, что отделом по ЗАТО Лесной возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Застрелившему предпринимателя грозит до 15 лет лишения свободы.
Согласно его информации, подозреваемый ранее был судим за кражу и грабёж. Стрелял он из охотничьего ружья.
«Полиция ввела план "Розыск автотранспорта" и ориентировала все наряды на розыск вооружённого подозреваемого. Тех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба откликнуться и позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8(343) 358-71-61»,
– сказал Горелых.
В Следственном комитете также сообщили, что отделом по ЗАТО Лесной возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Застрелившему предпринимателя грозит до 15 лет лишения свободы.
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