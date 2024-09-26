В полиции и СК прокомментировали убийство в Нижней Туре

– сказал Горелых.

«Полиция ввела план "Розыск автотранспорта" и ориентировала все наряды на розыск вооружённого подозреваемого. Тех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба откликнуться и позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8(343) 358-71-61»,