Ради крестного хода на екатеринбургских улицах перекроют движение

С 12.00 до 14.00 ограничения будут действовать на…

- …улице Байдукова (от территории Клинической больницы РЖД-Медицина до улицы Волжская);

- …улице Волжской (от улицы Байдукова до улицы Решетская);

- …улице Решетской (от улицы Волжская до улицы Леваневского);

- …автодороге в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой);

- …улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вслед за бегунами с их «Кроссом нации» размеренное дорожное движение в Екатеринбурге прервут верующие. Чтобы они массово смогли пройти по улицам с иконами и хоругвями, несколько городских трасс перекроют.Крестный ход по Екатеринбургу запланирован на воскресенье, 29 сентября. Он пройдёт от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» на улице Шувакишской (Железнодорожный административный район) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на урочище Ганина Яма. В связи с этим в этот день будут установлены ограничения на проезд автотранспорта на ряде улиц. Официальный портал Екатеринбург.РФ заранее опубликовал график перекрытий:Автовладельцам рекомендуется планировать воскресные поездки по городу таким образом, чтобы неожиданно для себя не упереться в людское шествие.