Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области упал ниже единицы

13:47 | 21.07.2020

Фото: newstube.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился ниже критической «единицы» и составил 0,83 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 18 июля – 259; 19 июля – 245; 20 июля – 234; 21 июля – 227. Сумма – 965.



Дата – количество заболевших: 14 июля – 245; 15 июля – 263; 16 июля – 349; 17 июля – 301. Сумма – 1158.



Rt – 965/1158=0,83



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 250 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»