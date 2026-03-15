В Свердловской области ожидаются мокрый снег и до +12°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 23 по 25 марта прогнозируется переменчивая погода с колебаниями температуры и осадками, об этом сообщает Уралгидрометцентр.в регионе будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Температура ночью составит от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, днём +5,+10°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой мокрый снег, температура составит 0,+2°, днём воздух прогреется до +8,+10°. Ветер западной четверти 4–9 м/с.в Свердловской области и Екатеринбурге сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура составит от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, в Екатеринбурге 0,+2°. Днём воздух прогреется до +7,+12° по области и до +10,+12° в Екатеринбурге. Ветер западной четверти 3–8 м/с.характер погоды существенно не изменится. В Свердловской области и Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью температура составит от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, в Екатеринбурге 0,+2°. Днём ожидается +7,+12° по области и до +10,+12° в Екатеринбурге. Ветер западной четверти 2–7 м/с. Мероприятие для возрастной категории 18+