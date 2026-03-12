В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Героиню уральских преданий предлагают сделать из лоскутков на творческом занятии в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». Мастер-класс по созданию такой куклы проведут в субботу, 28 марта.Речь идёт об Огневушке-поскакушке — персонаже знаменитого сказа Павла Бажова, созданного по мотивам преданий уральских горняков. Согласно легендам, это дух живого Огня, маленькая девочка, внезапно выпрыгивающая из костра. Там, где она спляшет, опытные старатели искали золотую жилу.На мастер-классе участники смогут создать этот сказочный образ в технике традиционной тряпичной куклы. Готовая кукла может стать личным оберегом. Считается, что там, где Огневушка поселится в доме, всегда будет тепло, светло и достаток в делах. В программе занятия также предусмотрены увлекательные рассказы о быте уральских старателей и легенды о хозяйке огня.Начало мастер-класса запланировано на 12.00. Входом на него будет служить билет в музей. Мероприятие для возрастной категории 18+