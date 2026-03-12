В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег

21.21 Пятница, 20 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Героиню уральских преданий предлагают сделать из лоскутков на творческом занятии в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». Мастер-класс по созданию такой куклы проведут в субботу, 28 марта.

Речь идёт об Огневушке-поскакушке — персонаже знаменитого сказа Павла Бажова, созданного по мотивам преданий уральских горняков. Согласно легендам, это дух живого Огня, маленькая девочка, внезапно выпрыгивающая из костра. Там, где она спляшет, опытные старатели искали золотую жилу.

На мастер-классе участники смогут создать этот сказочный образ в технике традиционной тряпичной куклы. Готовая кукла может стать личным оберегом. Считается, что там, где Огневушка поселится в доме, всегда будет тепло, светло и достаток в делах. В программе занятия также предусмотрены увлекательные рассказы о быте уральских старателей и легенды о хозяйке огня.

Начало мастер-класса запланировано на 12.00. Входом на него будет служить билет в музей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:46 В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов
21:21 В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег
20:17 Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20:04 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра
19:50 Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом
19:30 Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
17:53 Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
17:34 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
11:01 Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
10:40 В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
10:16 На участников постановочного конфликта в Екатеринбурге составили протоколы
09:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень после столкновения загорелись два авто
20:44 После сеанса фильма «Остров» екатеринбуржцы смогут задать вопросы Павлу Лунгину
19:50 К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
19:35 В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре
19:07 Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона
18:39 «Милые кости» в Екатеринбурге поведают о древних секретах Урала
Все новости
