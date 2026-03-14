Две деревни остались без автомобильного сообщения в Талицком округе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Талицком муниципальном округе на период весеннего половодья временно ограничили автотранспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Речь идет о деревнях Заречная и Заселина, где в общей сложности расположено 20 домов и проживают 32 человека, в том числе один ребенок.Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, с 20 марта разобран низководный мост через реку Пышма в районе села Яр. В результате проезд транспорта к деревням оказался невозможен. В Заречной находятся 11 домов, где проживают 16 человек, включая одного ребенка, в Заселине, 9 домов и 16 жителей.Восстановить мост и возобновить движение планируется в мае-июне 2026 года. После вскрытия реки для перевозки людей организуют лодочную переправу.В ведомстве отметили, что в населенных пунктах заранее создали запасы продуктов и медикаментов, действует устойчивая телефонная связь. Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство пожарной автоцистерны на базе автомобиля ГАЗ, а также добровольной пожарной дружины, в составе которой 5 человек и одна мотопомпа. Мероприятие для возрастной категории 18+