Более половины уральцев тратят на услуги красоты до 5 тысяч рублей в месяц





— сказал Игорь Санников Мужчины активнее интересуются такими процедурами и включают их в повседневные привычки. Для рынка это означает постепенное изменение структуры спроса,





— комментирует Яков Пейсахзон Площадки с объявлениями становятся одной из точек такого выбора: аудитория приходит уже с конкретным запросом и может сразу увидеть предложения от разных специалистов. По данным нашего опроса, реклама на площадках электронной коммерции мотивирует выбрать конкретный салон красоты 18% мужчин и 13% женщин, а среди молодой аудитории 18–24 лет — уже 20%. При этом для молодых пользователей онлайн-реклама играет более заметную роль в принятии решения: 17% называют её одним из ключевых факторов выбора, а ещё 28% обращают внимание на рекламные предложения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Аналитики команд «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» опросили 10 000 человек и узнали, как часто жители УрФО посещают салоны красоты, на какие критерии ориентируются при выборе мастеров и сколько тратят на бьюти-услуги.По данным площадки, салоны красоты стали частью регулярного ухода для многих уральцев: 17% респондентов посещают такие заведения раз в месяц, еще 9% — два-три раза в месяц, а 5% — раз в неделю и чаще.Наиболее популярными услугами среди жителей УрФО остаются стрижка и укладка — их выбирают 72%. На втором месте — маникюр и педикюр (45%), на третьем — услуги по оформлению бровей и ресниц (32%). Также популярны окрашивание волос (31%) и уходовые процедуры, включая SPA-уход (21%).Более половины посетителей салонов красоты (57%) готовы тратить на такие услуги до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 22% закладывают в бюджет сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 11% — от 10 до 20 тысяч рублей. В среднем жители УрФО тратят на бьюти-процедуры около 9,2 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: у петербуржцев на эти услуги уходит около 9 тысяч рублей, а у москвичей 13,2 тысячи.Игорь Санников, руководитель бизнес‑направления «Красота и здоровье» на Авито Услугах, отмечает, что услуги салонов красоты воспринимаются не как разовая трата. Причём ухаживают за собой больше не только женщины.При выборе салонов красоты или поиска бьюти‑мастеров пользователи обращают внимание и на рекламу: на площадки с объявлениями и маркетплейсы ориентируются 16%, на рекламу по телевидению — 15%, на рекламу в поисковых системах и у блогеров — 12%, на видеоплатформы — 9%, а в сервисах коротких видео и музыкальных приложениях — по 7%. Подчеркивается, что онлайн‑реклама является заметным фактором для почти половины опрошенных: для 12% она входит в число основных критериев, 21% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 29% время от времени замечают рекламу салонов красоты.Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» подчеркивает, что при выборе салона пользователи часто сравнивают предложения, изучают портфолио мастеров и отзывы.Среди ключевых критериев при выборе салона красоты или мастера 52% ориентируются на цены, 51% важна уверенность в результате, 41% обращают внимание на стерильность инструментов и соблюдение санитарных норм. Для 38% важным фактором остаётся удобство — расположение салона рядом с домом или работой и возможность записаться на процедуру в подходящее время. Отзывы и рейтинг мастера или салона учитывают 23% посетителей. Для 16% важен высокий уровень сервиса и клиентоориентированность, а 10% обращают внимание на портфолио мастера с примерами выполненных работ.Решающим фактором при выборе салона для многих клиентов остаётся конкретный мастер. Если специалист меняет место работы, 40% респондентов готовы перейти за ним в другой салон, ещё 31% будут выбирать по ситуации — где удобнее или выгоднее. Среди женщин такая лояльность выражена сильнее: 51% готовы последовать за мастером, тогда как среди мужчин — 29%. Мужчины чаще ориентируются на удобство или стоимость услуг — так ответили 30% опрошенных. Мероприятие для возрастной категории 18+