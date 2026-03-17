Возрастное ограничение 18+

Более половины уральцев тратят на услуги красоты до 5 тысяч рублей в месяц

11.41 Суббота, 21 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Аналитики команд «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» опросили 10 000 человек и узнали, как часто жители УрФО посещают салоны красоты, на какие критерии ориентируются при выборе мастеров и сколько тратят на бьюти-услуги.

По данным площадки, салоны красоты стали частью регулярного ухода для многих уральцев: 17% респондентов посещают такие заведения раз в месяц, еще 9% — два-три раза в месяц, а 5% — раз в неделю и чаще.

Наиболее популярными услугами среди жителей УрФО остаются стрижка и укладка — их выбирают 72%. На втором месте — маникюр и педикюр (45%), на третьем — услуги по оформлению бровей и ресниц (32%). Также популярны окрашивание волос (31%) и уходовые процедуры, включая SPA-уход (21%).

Более половины посетителей салонов красоты (57%) готовы тратить на такие услуги до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 22% закладывают в бюджет сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 11% — от 10 до 20 тысяч рублей. В среднем жители УрФО тратят на бьюти-процедуры около 9,2 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: у петербуржцев на эти услуги уходит около 9 тысяч рублей, а у москвичей 13,2 тысячи.

Игорь Санников, руководитель бизнес‑направления «Красота и здоровье» на Авито Услугах, отмечает, что услуги салонов красоты воспринимаются не как разовая трата. Причём ухаживают за собой больше не только женщины.

Мужчины активнее интересуются такими процедурами и включают их в повседневные привычки. Для рынка это означает постепенное изменение структуры спроса,

— сказал Игорь Санников


При выборе салонов красоты или поиска бьюти‑мастеров пользователи обращают внимание и на рекламу: на площадки с объявлениями и маркетплейсы ориентируются 16%, на рекламу по телевидению — 15%, на рекламу в поисковых системах и у блогеров — 12%, на видеоплатформы — 9%, а в сервисах коротких видео и музыкальных приложениях — по 7%. Подчеркивается, что онлайн‑реклама является заметным фактором для почти половины опрошенных: для 12% она входит в число основных критериев, 21% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 29% время от времени замечают рекламу салонов красоты.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» подчеркивает, что при выборе салона пользователи часто сравнивают предложения, изучают портфолио мастеров и отзывы.

Площадки с объявлениями становятся одной из точек такого выбора: аудитория приходит уже с конкретным запросом и может сразу увидеть предложения от разных специалистов. По данным нашего опроса, реклама на площадках электронной коммерции мотивирует выбрать конкретный салон красоты 18% мужчин и 13% женщин, а среди молодой аудитории 18–24 лет — уже 20%. При этом для молодых пользователей онлайн-реклама играет более заметную роль в принятии решения: 17% называют её одним из ключевых факторов выбора, а ещё 28% обращают внимание на рекламные предложения,

— комментирует Яков Пейсахзон


Среди ключевых критериев при выборе салона красоты или мастера 52% ориентируются на цены, 51% важна уверенность в результате, 41% обращают внимание на стерильность инструментов и соблюдение санитарных норм. Для 38% важным фактором остаётся удобство — расположение салона рядом с домом или работой и возможность записаться на процедуру в подходящее время. Отзывы и рейтинг мастера или салона учитывают 23% посетителей. Для 16% важен высокий уровень сервиса и клиентоориентированность, а 10% обращают внимание на портфолио мастера с примерами выполненных работ.

Решающим фактором при выборе салона для многих клиентов остаётся конкретный мастер. Если специалист меняет место работы, 40% респондентов готовы перейти за ним в другой салон, ещё 31% будут выбирать по ситуации — где удобнее или выгоднее. Среди женщин такая лояльность выражена сильнее: 51% готовы последовать за мастером, тогда как среди мужчин — 29%. Мужчины чаще ориентируются на удобство или стоимость услуг — так ответили 30% опрошенных.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:55 Проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал
12:34 В Свердловской области направят почти 2 млрд рублей на субсидии ЖКУ
11:41 Более половины уральцев тратят на услуги красоты до 5 тысяч рублей в месяц
11:34 Инспекторы ДПС помогли женщине с ребёнком выбраться из снежного плена под Камышловом
21:46 В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов
21:21 В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег
20:17 Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20:04 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра
19:50 Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом
19:30 Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
17:53 Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
17:34 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
11:01 Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
10:40 В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
10:16 На участников постановочного конфликта в Екатеринбурге составили протоколы
09:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень после столкновения загорелись два авто
20:44 После сеанса фильма «Остров» екатеринбуржцы смогут задать вопросы Павлу Лунгину
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK