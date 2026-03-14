Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На федеральной автодороге М-5 «Урал» в ближайшее время изменится схема движения. Это связано с проведением ремонтных работ на путепроводе.Как поясняют в ФКУ «Уралуправтодор», в рамках капремонта специалисты приступят к монтажу балок пролетного строения, расположенного на указанной трассе. Для обеспечения безопасности на время выполнения этих работ движение транспорта будет временно остановлено.Первый этап ограничений запланирован на воскресенье, 23 марта. Движение будут перекрывать трижды: с полуночи до 00.20, затем с 03.00 до 03.20 и с 05.00 до 05.20. Второй этап работ состоится в понедельник, 30 марта. В этот день перерывы в движении будут в два интервала: с 00.00 до 00.20 и с 05.00 до 05.20.Для автомобилистов разработаны маршруты временного объезда. Тем, кто направляется в сторону Екатеринбурга, рекомендуется съехать на 158-м километре. Далее путь лежит через село Абрамова, затем через село Сосновское и село Исетское. Вернуться на федеральную трассу можно будет на 77-м километре автодороги Р-354. Водителям, следующим в направлении Челябинска, предложен альтернативный путь через город Сысерть. Мероприятие для возрастной категории 18+