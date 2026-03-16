Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля

19.30 Пятница, 20 марта 2026
В свердловском Минздраве рассказали, когда в медучреждения области поступит бесплатная вакцина против клещевого энцефалита. Она будет доступна для льготных категорий граждан.

Как сообщает официальный «рупор» Минздрава «Здоровье уральцев», в настоящий момент специалисты завершают подготовку необходимой документации. Проведение аукциона на закупку препарата запланировано на март 2026 года. От итогов этой процедуры напрямую зависят сроки начала вакцинации.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Барсаева пояснила, что заключение контрактов возможно в апреле. Если аукцион будет признан состоявшимся, препарат направят в больницы и поликлиники региона. Ожидается, что вакцина поступит в медицинские учреждения уже в конце апреля.

Как отмечают в ведомстве, прививка против клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Однако на Среднем Урале предусмотрена региональная мера поддержки. Благодаря помощи областного бюджета ряд жителей могут сделать укол бесплатно. Льготные категории граждан получают защиту от опасного вируса без финансовых затрат.

Однако, клещи в Свердловской области, как правило, появляются в конце марта, когда снег практически исчезает, а температура воздуха стабилизируется выше 5 градусов по Цельсию. С учётом резкого потепления, уральцы могут уже на днях столкнуться с первыми переносчиками энцефалита.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
