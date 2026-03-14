В Свердловской области за сутки произошло девять пожаров, два человека погибли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали девять пожаров, из них три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошёл в Екатеринбурге на улице Дагестанская. Там загорелись частная баня, надворные постройки и легковой автомобиль на площади 60 квадратных метров. Во время разборки конструкций спасатели обнаружили тела двух человек. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Ещё один крупный пожар зафиксировали в Екатеринбурге в переулке Левшинский. Огонь охватил двухквартирный жилой дом и надворные постройки на площади 380 квадратных метров. В результате происшествия пострадал мужчина, от госпитализации он отказался. Пожар потушили за 63 минуты силами 15 специалистов и шести единиц техники. Причиной возгорания, по информации МЧС, стало короткое замыкание электропроводки.В ведомстве отметили, что неосторожное обращение с огнём стало причиной 11% пожаров. Ещё по 11% случаев связаны с разгерметизацией топливной системы автомобиля и самовоспламенением литий-ионного аккумулятора. Мероприятие для возрастной категории 18+