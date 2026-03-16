Свердловская область вошла в число самых травмоопасных регионов этой зимы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область оказалась среди регионов России с наибольшим числом зимних травм. Как сообщили «Известиям» в страховых компаниях, в список также вошли Камчатский и Пермский края, Архангельская область, а также Москва, Санкт-Петербург и ряд других территорий.Как сообщает издание со ссылкой на страховые компании, 61% всех обращений связан с гололедом. Чаще всего жители получали травмы на улице из-за падений на скользких тротуарах и дорогах. Пик обращений пришёлся на январь, когда количество заявлений оказалось на 18% выше среднего уровня за сезон.Самыми распространёнными травмами стали переломы, они фиксировались почти в каждом втором страховом случае. Чаще всего страдали кисти рук и пальцы. На втором месте оказались растяжения связок, преимущественно голеностопа, а третью позицию заняли ушибы и раны.Среди причин травматизма специалисты называют погодные условия, дефицит кадров в сфере ЖКХ и состояние жилого фонда.