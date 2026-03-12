На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около восьми часов, на 154-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в Камышловском районе, Lada съехала с дороги и перевернулась.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём была 44‑летняя женщина с 12‑летним стажем вождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением при развороте: машину занесло, и её вынесло сначала на отбойник, а затем в опору ЛЭП. После этого автомобиль опрокинулся.В результате ДТП пострадала 23‑летняя пассажирка. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.На водительницу составили протокол по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений и вынесли в отношении неё определение о возбуждении дела по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека»).