Инспекторы ДПС помогли женщине с ребёнком выбраться из снежного плена под Камышловом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Камышловском районе сотрудники ДПС пришли на помощь женщине с ребёнком, чей автомобиль застрял в снегу на ледовой переправе. Инцидент произошёл 28 февраля около 22.30 во время патрулирования территории, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Сытых и лейтенанта полиции Антона Пестова заметил «Ладу Гранту», застрявшую на переправе через водоём. В салоне находились женщина и шестилетний ребёнок. По словам водителя, она возвращалась из села Реутинское в село Раздольное после визита к знакомым. На участке у реки Пышма заднее колесо автомобиля увязло в снегу, и выбраться самостоятельно не удалось.Ситуацию осложняли тёмное время суток и морозная погода, рядом не было ни других автомобилей, ни прохожих. Сотрудники полиции приняли решение оперативно помочь. Антон Пестов сел за руль автомобиля, а Алексей Сытых выталкивал его сзади.В результате слаженных действий инспекторов машину удалось освободить из снежного заноса и вывести на твёрдый участок дороги. Женщина поблагодарила сотрудников ДПС за помощь и продолжила путь.