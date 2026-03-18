Проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стоимость проезда на трамвайном маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой увеличилась с 20 марта. Об изменениях сообщили в соцсетях «Верхнепышминского трамвая».
Теперь поездка от начальной до конечной станции обойдётся в 50,5 рубля. При этом тариф по-прежнему зависит от зоны, в пределах которой осуществляется поездка.
— 1 участок «Верхняя Пышма» (от «Трамвайное кольцо» до «Развилки») — 30 рублей;
— 2 участок «Екатеринбург 1» (от «Озеро Лебяжье» до «Чуцкаева») — 40 рублей;
— 3 участок «Екатеринбург 2» (от «Пышминские озерки» до «Фрезеровщиков») — 30 рублей.
Также выросла стоимость провоза багажа, теперь она составляет 30 рублей.
Также выросла стоимость провоза багажа, теперь она составляет 30 рублей.
