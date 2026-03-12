Жителям Свердловской области предложили оценить межнациональные отношения и неоязычество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области проходит социологический опрос на портале «Госуслуги», посвящённый состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений, а также отношения населения к неоязычеству. Он продлится до 23 марта.
Жителям региона предлагают оценить вероятность конфликтов на национальной и религиозной почве, а также изменения в этих сферах. В анкете затрагиваются вопросы чувства общности с другими гражданами России и отношения к возможной дискриминации по национальному, языковому и религиозному признаку.
Отдельный блок посвящён теме неоязычества. Участников просят высказать отношение к строительству неоязыческого храма в своём городе и ответить, замечают ли они рост интереса к языческим верованиям среди окружающих.
Жителям региона предлагают оценить вероятность конфликтов на национальной и религиозной почве, а также изменения в этих сферах. В анкете затрагиваются вопросы чувства общности с другими гражданами России и отношения к возможной дискриминации по национальному, языковому и религиозному признаку.
Отдельный блок посвящён теме неоязычества. Участников просят высказать отношение к строительству неоязыческого храма в своём городе и ответить, замечают ли они рост интереса к языческим верованиям среди окружающих.
Опрос проводится с целью мониторинга динамики мнения населения Свердловской области о состоянии этноконфессиональных отношений в обществе, а также отношения населения к неоязычеству. Результаты мониторинга будут учитываться при планировании работы органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере реализации государственной национальной политики,Мероприятие для возрастной категории 18+
— указано на портале «Госуслуги»
