В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В самом конце месяца, 31 марта, в Екатеринбурге пройдёт новый «урок» «Школы театрального зрителя». Организаторы посвятили его актёрской профессии и особенностям уральской театральной школы.«Учителем» выступит Олег Ягодин — известный артист «Коляда-театра», заслуженный артист России и музыкант екатеринбургской группы «Курара». На встрече с театралами Олег Ягодин поделится воспоминаниями о работе с недавно ушедшим из жизни режиссёром и драматургом Николаем Колядой. Разговор также коснётся современной судьбы театра и того, как меняется актёрская профессия. Гость расскажет о принципиальной разнице между работой в кино и служением в театре. А отдельной темой вечера станет музыка, которая, по мнению артиста, способна спасать и вдохновлять.Новое заседание «Школы театрального зрителя» пройдёт в баре «Самоцвет» на улице Малышева. Начало мероприятия (рассчитанного на аудиторию старше 18 лет) запланировано на 19.30. Мероприятие для возрастной категории 18+