Биатлонистки Свердловской области выиграли эстафету на чемпионате России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сборная Свердловской области завоевала золото в женской эстафете на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. За награды турнира боролись 13 команд из России и Беларуси, сообщает портала о биатлоне в России «Русбиатлон».В составе победительниц выступили Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко. Несмотря на один штрафной круг, команда смогла показать уверенный результат и финишировала с заметным преимуществом.Серебряные медали завоевала сборная Московской области. Бронза досталась команде Красноярского края.Женская эстафета 4 x 6 км включала восемь огневых рубежей. Победительницы преодолели дистанцию за 1:15:35.1. Сборная Московской области уступила 1:17.2, команда Красноярского края проиграла 2:28.3. Мероприятие для возрастной категории 18+