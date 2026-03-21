В Свердловской области за 2025 год снизилось число наркопреступлений и отравлений

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги работы антинаркотической комиссии за 2025 год. В регионе снизилось число наркопреступлений и отравлений, сообщает департамент информационной политики региона.По словам главы региона Дениса Паслера, комплексный подход к борьбе с распространением и употреблением запрещённых веществ даёт заметные результаты. В течение года сократилось число административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также уменьшилось количество привлечённых к ответственности лиц. При этом правоохранительные органы пресекли больше преступлений, связанных со сбытом и производством запрещённых веществ.Отдельно участники заседания отметили снижение числа острых отравлений наркотиками, включая случаи с летальным исходом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Кроме того, положительно оценена работа по лечению, реабилитации и последующей ресоциализации людей с зависимостью. Мероприятие для возрастной категории 18+