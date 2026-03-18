Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В выходные в Свердловской области сохранится ветреная погода. Также синоптики обещают гололедицу. Местами ожидаются дожди.
В субботу, 21 марта, в регионе местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -4...+1°C, днём +4...+9°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью около 0°C, преимущественно без осадков, гололедица; днём +5...+7°C, небольшой дождь. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 22 марта, в Свердловской области преимущественно без осадков, гололедица. Ночью -5...0°C, в горах и низинах до -10°C; днём +5...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек, в горах на севере до 17 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
