Спартакиада в Свердловской области охватит 6 городов и 21 вид спорта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших в Свердловской области пройдут сразу в шести муниципалитетах. В программу включён 21 вид спорта, из которых 19 относятся к олимпийским. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Свердловской области Дениса Паслера.Площадки для проведения турнира подготовят в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме и Сысертском муниципальном округе. Всего планируется задействовать около 20 спортивных объектов.Ожидается, что участие в Спартакиаде примут более 12 тысяч спортсменов со всей страны. Турнир станет одним из ключевых этапов отбора к летним Олимпийским играм 2028 года.Также в этом году в Свердловской области пройдут Международный фестиваль молодежи и промышленная выставка «ИННОПРОМ». Мероприятие для возрастной категории 18+