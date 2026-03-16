В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новых обитателей можно увидеть в Екатеринбургском зоопарке. Там появилась молодая пара белоплечих орланов по имени Калипсо и Зея.Калипсо переехал в Екатеринбург из красноярского зоопарка «Роев ручей», а его спутница Зея — из хабаровского зоосада «Приамурский». В настоящее время пернатые новоселы уже прошли обязательный карантинный период. Сейчас они постепенно осваиваются и привыкают к своему новому вольеру.Сотрудники зоопарка отмечают, что характеры у птиц разные. Калипсо отличается спокойным нравом и открытостью, он довольно быстро идет на контакт. Зея же предпочитает держаться чуть в стороне и избегает излишнего внимания, чаще занимая наблюдательную позицию на возвышенности. Несмотря на различия в темпераменте, пара ладит между собой и уверенно чувствует себя на новой территории. Оба орлана родились в 2023 году, поэтому сейчас носят ещё оперение «детской» окраски. Полностью сформированный взрослый наряд у этих птиц появляется только к шести-семи годам. Тогда станут заметны яркие белые перья на плечах, а клюв и лапы приобретут насыщенный жёлтый цвет.Как отмечают в зоопарке, пару редких хищных птиц привезли в уральскую столицу в рамках специальной программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Цель программы — сохранение белоплечего орлана и формирование новой генетической линии. Мероприятие для возрастной категории 18+